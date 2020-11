Monteiro, qui vient de terminer sa deuxième saison complète en WTCR après une longue convalescence suite à un accident grave en essais en 2007, a souligné combien il était vital que le rôle joué par les bénévoles ne soit pas négligé.



"Cette année a été très difficile pour tout le monde, mais les bénévoles nous ont fait apprécier tout ce que nous avons et il est temps de reconnaître le dur labeur de ces bénévoles pour rendre ce que nous faisons possible", a déclaré Monteiro, qui a piloté une Honda Civic Type R TCR équipée par Goodyear pour l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport en 2020. "Et n'oublions pas que de nombreuses personnes qui jouent un rôle dans l'organisation du sport automobile ont également joué un rôle important dans la lutte contre la COVID-19. Je voudrais donc dire un grand merci à tous ceux qui s'engagent comme bénévole".



Le week-end des bénévoles de la FIA rassemble la communauté mondiale du sport automobile et remercie et soutient ceux qui rendent les épreuves possibles.



La FIA célèbre les efforts des bénévoles et des officiels du sport automobile lors des championnats du monde entier lors du quatrième week-end annuel des bénévoles, notamment le Championnat d'Europe des rallyes de la FIA - Rallye des îles Canaries et le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn.



Dans le cadre de ce week-end, la FIA remet à un certain nombre de bénévoles des prix qui rendent hommage au rôle essentiel qu'ils jouent dans un large éventail de disciplines du sport automobile pour les autorités sportives nationales (ASN). Pour en savoir plus, consultez le site :https://www.fia.com/2020-fia-volunteers-weekend-resource-page