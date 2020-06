Le pilote de WTCR Tiago Monteiro soutient la vente aux enchères #RaceAgainstCovid

-

Tiago Monteiro a rejoint un certain nombre de pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup pour soutenir la vente aux enchères #RaceAgainstCovid, qui se tiendra en ligne du 15 au 22 juin.

Collaboration entre la FIA, l'organe directeur du WTCR, et RM Sotheby's, la célèbre maison de vente aux enchères, cette opération permettra de collecter des fonds pour la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le cadre de la lutte globale contre le COVID-19.



Monteiro, auteur d'un podium en F1, et qui a été gravement blessé lors d'un test en WTCR avant de remporter la WTCR Race of Portugal à Vila Real la saison dernière au volant d'une Honda Civic Type R TCR, a fait don d'une paire de gants de course.



Plus de détails sur la vente aux enchères et les lots disponibles peuvent être trouvés en cliquantici.



Visitez le siteFIAWTCR.compour plus de mises à jour sur les lots offerts par les pilotes du WTCR.



Monteiro sera le partenaire d'Attila Tassi chez ALL-INKL.DE Münnich Motorsport pendant la saison WTCR 2020, qui débutera avec la première course WTCR Race of Austria sur le Salzburgring les 12 et 13 septembre.

