Norbert Michelisz reste le pilote le plus rapide sur un meeting de WTCR – FIA World Touring Car Cup sur le MotorLand Aragon.

Mais comme l'ancien roi du WTCR le sait, il faut être aussi intelligent que rapide pour réussir dans la série.



Après des courses écourtées par des accrochages en Allemagne et au Portugal, Michelisz a un plan bien établi pour inverser la tendance.



"Mon objectif pour le reste de la saison sera de faire des courses intelligentes et propres et de marquer des points", a-t-il déclaré. "Nous aurons une voiture un peu plus lourde qu'avant, mais notre package est suffisamment bon pour nous permettre de nous battre pour les 10 premières places en qualifications. Mon objectif est d'être dans ce top 10 et de faire deux courses propres et intelligentes. Nous avons les outils pour marquer beaucoup de points à Aragón. J'ai un bon feeling et je suis confiant que nous pouvons terminer dans le top 10."



Le Hongrois a établi le temps de référence WTCR de MotorLand Aragón lors des qualifications de la Course d'Espagne en octobre dernier avec un meilleur tour en 2m05.838s.

