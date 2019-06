Le pilote wildcard WTCR Cheah impressionne en Autriche

Mitchell Cheah, qui effectuera ses débuts en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lorsqu'il disputera en wildcard la super finale de la saison en Malaisie du 13 au 15 décembre, s'est montré dans une forme impressionnante en ADAC TCR Germany le week-end dernier.

Le jeune homme de 21 ans (sur la photo) a décroché son premier podium de la série au Red Bull Ring en Autriche, se classant deuxième derrière le champion en titre Harald Proczyk dans la première des deux courses.



"Ce fut une course très, très difficile ", a dit Cheah, qui pilote une Volkswagen Golf GTI TCR. "Je voulais désespérément finir meilleur junior et marquer des points importants."



Cheah se dirige vers les vacances d'été de l'ADAC TCR Allemagne en tête du classement Junior. Zandvoort, qui a récemment accueilli la WTCR Race of Netherlands, sera le théâtre des prochaines manches de la série du 9 au 11 août. De son côté, le WTCR / OSCARO reprendra ses activités sur le Nürburgring Nordschleife du 20 au 22 juin.

