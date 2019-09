Le pilote WTCR Girolami dominateur lors de sa visite en Australie

Néstor Girolami s'est avéré imbattable lors de ses débuts en TCR Australia tout au long du week-end, remportant les trois courses à Sandown au volant d'une Honda Civic Type R TCR du Wall Racing.

Triple vainqueur en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO avec l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Girolami effectuait une pige en TCR Australia à la demande de JAS Motorsport, la société derrière la Civic Type R TCR.



"C'était un week-end incroyable pour moi et je suis vraiment heureux d'avoir gagné les trois courses," a déclaré Girolami. "Sandown est une piste incroyable et j'ai vraiment aimé courir en Australie. L'équipe a fait un travail fantastique et nous avons gagné tout ce qu'il y avait à gagner, les essais libres, les qualifications et les trois courses."



L'Argentin Girolami a trouvé la course d'ouverture de samedi particulièrement difficile après la pluie. "Nous avions des pneus slicks à l'avant et des pneus mouillés à l'arrière et c'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation", a-t-il déclaré. "Mais l'équipe m'a donné une voiture fantastique et nous avons réussi à gagner la course."



La campagne WTCR / OSCARO de Girolami se poursuit lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan à Suzuka du 25 au 27 octobre.

