Vainqueur en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, l’Argentin Esteban Guerrieri pilotera une Honda NSX GT3, qu’il a testé de manière intensive et également piloté en course lors d’une épreuve d’ADAC GT Masters le mois dernier.

« Depuis que j’ai vu la NSX GT3 pour la première fois à Macao l’an passé – et que je me suis assis dedans – j’ai su que je voulais la piloter en course », a indiqué Guerrieri, qui fera équipe avec Bertrand Baguette sous les couleurs du JAS Motorsport Castrol Honda Racing. « J’ai pu le faire récemment en ADAC GT Masters, mais se voir offrir l’opportunité de courir sur une épreuve aussi pretigieuse que les 24 Heures de Spa – l’un des plus beaux circuits du monde -, c’est un grand honneur et je suis très reconnaissant envers Honda et Castrol de m’impliquer dans ce projet excitant ».

« Comparé au TCR, le GT3 dispose de plus de puissance, d’un package électronique plus avancé, et il s’agit d’un pilotage très différent. »

Avant les 24 Heures de Spa, Guerrieri sera en action lors de la WTCR Race of Slovakia du 13 au 15 juillet.

The post Le pilote WTCR Guerrieri au départ des 24 Heures de Spa appeared first on FIA WTCR.