Le pilote WTCR Guerrieri rejoint la grille de rêve et termine deuxième des 24 Heures du Mans

Esteban Guerrieri, pilote de WTCR, a terminé à une sensationnelle deuxième place les 24 Heures du Mans Virtuelles.

Un plateau de rêve composé de stars du sport automobile, parmi lesquelles Fernando Alonso, Jenson Button, Rubens Barrichello, Charles Leclerc, Juan Pablo Montoya et Max Verstappen, a pris part à l'événement, qui s'est achevé à 15h00 CET et a été largement couvert en direct sur Eurosport.

Guerrieri, le premier pilote de WTCR - FIA World Touring Car Cup à avoir remporté une course Esports WTCR, a été récompensé de sa préparation approfondie et méticuleuse par la deuxième place aux côtés de ses coéquipiers chez ByKolles - Burst Esport : le Français Tom Dillmann ainsi que les ''simulateurs'' professionnels Jernej Simončič (Slovénie) et Jesper Pedersen (Danemark).

L'engagement et les performances physiques et mentales de haut niveau de l'Argentin, qui lui ont valu de se battre pour le titre WTCR en 2019, lui ont permis de courir en ligne pendant cinq heures et demie au total.

Un entretien avec Esteban Guerrieri sera bientôt disponible.

La célébration du WTCR était d'autant plus justifiée que les stars polonaises Kuba Brzezinski et Nikodem Wisniewski faisaient partie de l'équipe gagnante du Rebellion Williams Esports. Tous deux sont des habitués des événements Esports WTCR sur RaceRoom, tandis que Brzezinski a remporté la finale diffusée en direct d'Esports WTCR à Kuala Lumpur en décembre dernier.

Andy Priaulx, triple champion du monde des voitures de tourisme de la FIA et vainqueur en WTCR pour Cyan Performance Lynk & Co en 2019, a également participé aux 24 Heures du Mans Virtuelles. Dans la même équipe que son fils Seb, Priaulx s'est vu refuser un bon résultat en raison de problèmes frustrants de haut débit, puis d'une casse de la direction.

Guerrieri, qui court pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport au volant d'une Honda en WTCR, et Priaulx sont également en mission de pré-saison sur le championnat Esports WTCR ce week-end.

