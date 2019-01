Le pilote WTCR Priaulx joint ses forces à Coulthard pour la Race of Champions

Le pilote WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO Andy Priaulx joindra ses forces à l'ex-vainqueur en Formule 1 David Couthard pour représenter le Team Grande-Bretagne lors de la Nation's Cup de la ROC ce week-end.

Priaulx, qui pilotera une Lynk & Co 03 TCR du Cyan Racing lors du WTCR / OSCARO 2019, a fait ses débuts dans la Race Of Champions en 2006, année de son deuxième titre au Championnat du monde FIA ​​des voitures de tourisme. Il y a fait sept autres apparitions, y compris en 2015, quand il a remporté la Coupe des Nations de la ROC pour Team Grande-Bretagne aux côtés de Jason Plato.



«C’est une épreuve tellement amusante et à laquelle j’aime participer», a déclaré Priaulx, qui fera ses débuts au WTCR / OSCARO au Maroc du 5 au 7 avril. «C’est formidable d’être confronté aux meilleurs pilotes du monde et de savoir que nous sommes tous sur un pied d’égalité. Les voitures sont totalement différentes de celles que nous conduisons habituellement, il est donc toujours difficile de s’y habituer."



«J'ai eu la chance de m'associer à d'excellents pilotes, tels que Jenson Button et Jason Plato, et un autre moment fort pour moi sera de partager les voitures avec David Coulthard. Je ne pense pas que ça puisse aller mieux que ça. "



La Race Of Champions de cette année aura lieu au Foro Sol, une salle de sport et de concert construite dans le cadre du Grand Prix Autódromo Hermanos Rodríguez du Mexique.

