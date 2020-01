Pilote du WTCR – FIA World Touring Car Cup, où il a marqué des points à plusieurs reprises, Tom Coronel et son frère jumeau Tim ont célébré leur meilleur résultat sur le Dakar, ayant atteint l'arrivée de ce redoutable rallye-raid en 27e position.

Les Néerlandais sont parvenus à poursuivre la course en Arabie saoudite malgré un tonneau lors de la deuxième semaine au volant de leur buggy 3l, baptisé The Beast.



“Notre objectif était de finir aux alentours du top 20,” commente Tom Coronel. “C'est certainement possible avec The Beast, cela nous donne confiance. Nous avons eu quelques problèmes, mais c'était simplement notre meilleur Dakar, non seulement en matière de résultats mais aussi car nous n'avions jamais eu aussi peu de problèmes. C'est dommage d'être partis en tonneau, car après ça, les pépins ont commencé à se multiplier. Cela fait partie du job, cette erreur nous a coûté. Mais j'ai pris énormément de plaisir, encore une fois, et le potentiel est immense. Maintenant, visons un résultat encore meilleur.”



Tim Coronel ajoute : “Nous avons pris du plaisir de bout en bout, encore une fois. Nous arrivons ici avec un peu moins de pièces sur la voiture, mais The Beast dispose d'une puissance et une solidité véritables, jusqu'à résister aux Coronel ! Encore une fois, c'était une belle aventure, incroyable. Je suis fier de l'équipe, de ce qu'elle a accompli à nouveau cette année. Rendez-vous en 2021.”

The post Le pilote WTCR Tom Coronel et son frère Tim signent leur meilleur résultat sur le Dakar appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.