Les pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO sont officiellement sur la #ROADTOMALAYSIA après la confirmation de la date de la super finale 2019 à l'issue du dernier meeting du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA de Genève jeudi dernier.

Voici ce que Jean-Karl Vernay, l'un des rares pilotes du WTCR / OSCARO à avoir l'expérience du circuit international de Sepang - qui accueille la finale du championnat du 13 au 15 décembre - a à dire sur le défi qui se présente.



"J'adore, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé courir là-bas", a déclaré Vernay, qui a participé à une épreuve du TCR International Series à Sepang en 2016 et aux courses pour le Leopard Racing Team Audi Sport en WTCR / OSCARO. "C'est un long circuit où vous pouvez faire une grande différence avec le pilotage. Il y a des virages rapides, des virages lents, vous pouvez vraiment utiliser vos talents de pilote. Dépasser est possible, il y a une longue ligne droite, une grosse épingle à cheveux et une autre grande ligne droite."



Vernay a décroché deux cinquièmes lorsqu'il a couru à Sepang en 2016. "Les courses étaient super cool à regarder avec beaucoup de grosses bagarres", continue-t-il. "Avec le niveau de la grille cette année, nous aurons l'équivalent. Ça va être très amusant et je m'attends à de gros combats, c'est sûr."



En plus d'accueillir les manches décisives du WTCR / OSCARO 2019, l'événement mettra en vedette une double confrontation passionnante avec des coureurs du championnat du monde d'endurance de la FIM également en action sur le site situé près de la capitale malaise Kuala Lumpur.

The post Le pilote WTCR Vernay excité en vue de la #ROADTOMALAYSIA appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.