Le plan du chef du WTCR chez BRC

Gabriele Rizzo, l'homme à la barre de l'équipe BRC Hyundai du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, a une place de choix pour le tour d'Asie de fin de saison.

Des triples manches en Chine, au Japon, à Macao et en Malaisie sont à venir au calendrier WTCR / OSCARO, à commencer par la WTCR Race of China sur le Ningbo International Speedpark du 13 au 15 septembre.



Fort de la victoire de Norbert Michelisz dans la Course 1 de la WTCR Race of Portugal le mois dernier, Rizzo veut que les deux équipes sous son contrôle "poussent et se concentrent " lors des 12 dernières courses.



"Nous attendons avec impatience les courses outre-mer après la victoire de Norbert et son arrivée dans les points [à Vila Real], ce qui nous a aidés à nous rapprocher de la première place du championnat," a déclaré Rizzo. "Merci à l'équipe pour son engagement, mais nous devons continuer jusqu'à la fin de la saison et nous concentrer sur ces dernières courses outre-mer."



A la veille de la deuxième partie de la saison 2019 du WTCR / OSCARO, Michelisz est deuxième au championnat pilotes, 24 points derrière Esteban Guerrieri, leader du clan Honda. BRC Hyundai N Squadra Corse, qui compte Michelisz et Gabriele Tarquini au sein de son team, est troisième au classement par équipe, une place devant BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, qui aligne Nicky Catsburg et Augusto Farfus.

