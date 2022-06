Rob Huff a indiqué que son effort pour aller chercher la première place dans la Course 2 de la WTCR Race of Hungary dimanche l'a un peu consolé après l'erreur qui lui a coûté la victoire il y a un an pour lui et son équipe Zengő Motorsport il y a tout juste un an sur ce même circuit.

Huff s'était qualifié en pole position lors de la visite du WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le Hungaroring en août dernier, mais les dommages subis lorsqu'il a heurté une pile de pneus dans la course 1 l'ont empêché de s'aligner sur la grille de la course 2.



Mais il n'y a pas eu de tels problèmes dimanche, et Huff a converti son départ en première ligne sur la grille partiellement réservée de la Course 2 en deuxième place derrière le pilote de Cyan Performance Lynk & Co, Santiago Urrutia.



"Je suis tellement heureux pour l'équipe",a déclaré le pilote de Zengő Motorsport."L'année dernière, nous sommes venus ici, nous avons obtenu la pole position et j'ai tout gâché dans la course [d'avant], ce qui signifie que nous n'avons pas pu partir en pole position, ce qui était vraiment dommage. Bien sûr, cette année, je voulais rectifier le tir et avec une sixième et une deuxième place, deux victoires dans le Trophée WTCR, trois bouteilles de champagne, trois trophées, je pense que nous pouvons dire que nous l'avons fait. Et cela laisse de la place pour des améliorations à l'avenir, donc nous pouvons revenir l'année prochaine et essayer de faire encore mieux."

