Le premier pilote wildcard à décrocher un podium en WTCR signe avec BRC pour l’Europe

Il avait fait sensation en 2018 en devenant le premier pilote wildcard a décrocher un podium en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Aujourd'hui, Dániel Nagy s'associe à l'équipe qui a contribué à faire de Norbert Michelisz le roi du WTCR en 2019.



Nagy, qui s'est classé deuxième dans la course 2 de la WTCR Race of Hungary en 2018, participera à la série TCR Europe en 2020 au volant d'une Hyundai i30 N TCR pour le compte du BRC Racing Team.



"Je suis reconnaissant de pouvoir travailler avec de tels experts", a déclaré Nagy, 21 ans. "Notre histoire avec le BRC a commencé par une journée d'essais assez réussie l'année dernière en Italie. J'ai beaucoup d'expérience avec la Hyundai, et nous étions sur la même longueur d'onde avec l'équipe. Je vais continuer à me concentrer sur mon développement en tant que pilote de course, mais je veux aussi gagner des courses".



"Nous sommes très heureux d'être parvenus à un accord avec Dániel" a déclaré Gabriele Rizzo, le directeur de l'équipe de course BRC. "Nous ferons de notre mieux pour nous battre pour la victoire dans chaque course, avec l'objectif de jouer le titre et d'être en tête également dans le classement par équipe".

