C'est jour de course sur le Circuit do Estoril, voici donc un rappel des horaires à retenir pour la WTCR Race of Portugal.

Course 1 :12h15 (13 tours / 54,366 kilomètres)



Course 2 :15h15 (15 tours / 62,730 kilomètres)



Horaires en heure locale et sous réserve de modification.

