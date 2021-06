Journée chargée sur la WTCR Race of Portugal, pour la troisième et la quatrième manche de la WTCR – FIA World Touring Car Cup 2021. Voici un rappel de ce qui nous attend sur le Circuito do Estoril.

Essais Libres 1 :09h00-09h45

Essais Libres 2 :12h00-12h30

Qualification Q1 :15h00-15h20

Qualification Q2 :15h25-15h35

Qualification Q3 :à partir de 15h40



Tous les horaires sont locaux et sous réserve de modification.

WTCR Guerrieri, jeune papa, de retour encore plus fort sur la piste du premier succès en F1 de son héros IL Y A 16 HEURES

WTCR Urrutia veut “aller au combat” au Portugal IL Y A 16 HEURES