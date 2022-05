C'est jour de course en WTCR - FIA World Touring Car Cup, avec des courses à venir sur le circuit de Pau-Ville.

La course 1 de la WTCR Clean Fuel for All Race of France s'élancera à 13h10 heure locale, alors que le départ de la course 2 est prévu à 17h10.

