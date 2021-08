C'est jour de course sur la WTCR Race of Hungary ! Les septième et huitième manches de la saison 2021 du WTCR - FIA World Touring Car Cup se disputeront en effet cet après midi sur le Hungaroring.

Premier rendez-vous à 12h15 heure locale avec la Course 1 longue de 12 tours, suivie de la Course 2, qui sera disputée sur 15 tours et dont le départ sera donné à 15h15.



La piste hongroise accueillera également le PURE ETCR, la série 100% électrique portée également par Eurosport Events, promoteur du WTCR.



CliquezICIpour retrouver le programme détaillé de la journée etICIpour savoir comment suivre les courses de WTCR.

