C'est jour de course sur la WTCR Race of Aragon, pour la dernière journée de compétition du WTCR - FIA World Touring Car Cup édition 2020. Voici les horaires de la journée.

Course 1 : 09h15 (10 tours)



Course 2 : 13h15 (10 tours)



Course 3 : 15h15 (12 tours)



Tous les horaires sont indiqués en CET, sont provisoires et peuvent être modifiés. La WTCR Race of Aragón se déroule à huis clos, mais vous pouvez consulter les programmes locaux pour connaître les détails de la diffusion en direct.