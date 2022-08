La première visite du championnat WTCR – FIA World Touring Car Cup en Alsace et GrandEst a commencé. Voici un rappel des horaires de ce samedi.

09h30-10h15 :Essais Libres 1 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)



12h30-13h00 :Essais Libres 2 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)



15h00-15h20 :Qualification Q1 (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)



15h25-15h35 :Qualification Q2 (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)



15h45-16h00 :Qualification Q3 (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)

