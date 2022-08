C’est jour de course en WTCR – FIA World Touring Car Cup sur le Circuit de l’Anneau du Rhin qui accueille la toute première WTCR Race of Alsace GrandEst.

Deux courses sont au programme de ce dimanche, aux horaires suivants :



12h15 :Course 1 (30 minutes+1 tour) (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)



16h15 :Course 2 (25 minutes+1 tour) (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)

