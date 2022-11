Dernière journée d’action en piste, ce dimanche, dans le cadre la WTCR Race of Bahrain avec la Course 2 à partir de 10h00, heure locale (GMT +2).

Prévue sur une distance de 25 minutes plus un tour, la course sera retransmise en direct sur Eurosport et par les autres diffuseurs autour du monde. CliquezICIpour plus d’informations.



Après cette Course 2 sur le Bahrain International Circuit, l’intérêt se portera sur les 8 Heures BAPCO de Bahreïn, manche décisive du Championnat du monde d’Endurance FIA 2022.

