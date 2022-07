C’est jour de course en WTCR – FIA World Touring Car Cup sur l’Autodromo Vallelunga Piero Tarufi, les manches 11 et 12 de la saison 2022 devant se dérouler à partir de 11h15 CET.

Voici un rappel des horaires de la WTCR Race of Italy :Course 1 (30 minutes+1 tour) (Direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)podium Course 1Course 2 (25 minutes+1 tour) (Direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)podium Course 2Cliquez ICI pour voir le programme complet, qui comprend aussi l’ETCR FIA eTouring Car World Cup.