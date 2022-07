Le FIA World Touring Car est de retour dans les rues de Vila Real ce week-end. Voici un rappel des horaires de la journée.

09h00-09h45 : Essais libres 1 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)

12h00-12h45 : Essais libres 2 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)

17h05-17h35 : Qualifications Q1 (En direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs dans le monde)

17h40-17h55 : Qualifications Q2 (En direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs dans le monde)

18h05-18h20 : Qualifications Q3 (En direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs dans le monde)

Ad

WTCR Flash WTCR Essais Libres 2 : Ehrlacher le plus rapide à Vila Real après un effort de dernière minute IL Y A 30 MINUTES

WTCR Flash WTCR Essais Libres 1 : Urrutia devance Ehrlacher IL Y A 5 HEURES