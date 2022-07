La Course 2 de Vila Real, ce dimanche, sera la 100e de la WTCR – FIA World Touring Car Cup, ce championnat qui a connu sa première édition en 2018.

Voici un rappel du programme de ce jour en heure locale :



13h10 :Course 1 (30 minutes+1 tour) (En direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)



14h00 (approx.) :podium Course 1



17h15 :Course 2 (25 minutes+1 tour) (En direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)



18h00 (approx.) :podium Course 2

