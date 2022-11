C’est jour de Qualification sur la WTCR Race of Saudi Arabia, la chasse à la dernière pole position de la saison devant débuter de nuit sur le spectaculaire Jeddah Corniche Circuit à partir de 18h30, heure locale.

Voici un rappel du programme de ce samedi 26 novembre (heure locale) :



13h00-13h45 :Essais Libres 1

15h30-16h00 :Essais Libres 2

18h30-19h00 :Qualification Q1 (en direct sur Eurosport Player, Eurosport 1 et chez les autres diffuseurs autour du monde)

19h05-19h20 :Qualification Q2 (en direct sur Eurosport Player, Eurosport 1 et chez les autres diffuseurs autour du monde)

19h30-19h45 :Qualification Q3 (en direct sur Eurosport Player, Eurosport 1 et chez les autres diffuseurs autour du monde)

