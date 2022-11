Dernière journée de course de la saison, ce dimanche, en WTCR – FIA World Touring Car Cup. Voici un rappel de ce qui nous attend sur le circuit de Jedda.

19h40 :Course 1 (30 minutes+1 tour) (en direct sur Eurosport Player, Eurosport 1 et chez les autres diffuseurs autour du monde)

22h15 :Course 2 (25 minutes+1 tour) (en direct sur Eurosport Player, Eurosport 1 et chez les autres diffuseurs autour du monde)



Horaires en heure locale (CET+2) et sous réserve de changement.

