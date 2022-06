Les choses sérieuses commencent aujourd’hui sur la WTCR Race of Spain, avec les Essais Libres 1 à partir de 9h00 CET.

Ils seront suivis des Essais Libres 2 à partir de 13h00, avant la séance de Qualification en trois phases – et la chasse à la pole position pour la Course 1 de dimanche – qui doit débuter à 15h30.



Suivez toute l’activité en piste sur Eurosport Player, ainsi que le WTCR sur les réseaux sociaux, et cliquez ICI pour les horaires du week-end.

Ad

WTCR Flash Essais Libres 1 WTCR : Huff en forme, le top 13 en 0,5s en Aragon IL Y A UNE MINUTE

WTCR Bennani s’est préparé en ligne pour la WTCR Race of Spain IL Y A 10 HEURES