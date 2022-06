C’est jour de course au MotorLand Aragón, le site d’Alcañiz accueillant la manche de ce week-end en WTCR – FIA World Touring Car Cup.

La Course 1 doit débuter à 11h15, d’une durée de 30 minutes plus un tour, et la Course 2, longue de 25 minutes plus un tour, doit suivre à 15h15.Cliquez ICI pour voir tous les détails des retransmissions et résumés dans le monde, en plus de la diffusion en direct sur Eurosport et Eurosport Player.