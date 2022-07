Discovery Sports Events, le promoteur du WTCR - FIA World Touring Car Cup et de la FIA ETCR eTouring Car World Cup, profite de la Race BE de ce week-end, qui fait partie de l'événement Circuit Zolder Electrified, pour mettre en lumière le mouvement Racing Pride.

Racing Pride est une approche coordonnée, qui englobe tous les éléments du sport automobile et qui promeut et soutient activement les participants LGBTQ+. L'objectif du mouvement est d'unir le sport automobile dans son ensemble afin d'apporter un changement significatif et durable, ce qui correspond à l'ambition globale de la FIA ETCR d'innover l'industrie du sport automobile.



Discovery Sports Events, en tant que promoteur de du FIA ETCR, s'engage dans des initiatives au profit des communautés locales, de la mobilité durable future à l'échelle mondiale et de la promotion d'un avenir positif et inclusif pour le sport automobile et l'industrie automobile. Les différentes initiatives s'inscrivent toutes dans le cadre du programme FIA ETCR #TransitionInMotion CSR qui intègre les principes des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, convenus en 2015 avec l'Accord de Paris, la réduction des inégalités étant soulignée dans l'ODD 10.



Les activités prévues pendant Race BE comprennent l'accueil du cofondateur de Racing Pride, Richard Morris, et de la pilote ambassadrice Sarah Moore, afin de sensibiliser les gens à la façon dont la course automobile peut être plus inclusive pour les communautés LGBTQ+.



Morris et Moore seront tous deux présents dans les émissions de Race BE, tandis que l'événement, y compris les six eRacers de la FIA ETCR, mettra en avant la visibilité des communautés LGBTQ+ et du mouvement Racing Pride.



Xavier Gavory, directeur de la série FIA ETCR :"Parce que le soutien ne doit pas s'arrêter à la fin du mois de juin, la FIA ETCR est ravie de collaborer avec Racing Pride pour célébrer l'inclusion LGBTQ+ à Zolder. Nous essayons fièrement de faire changer les mentalités sur le développement durable dans le sport automobile, en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre mais aussi en apportant un impact social positif à travers nos événements. Soutenir la Racing Pride n'est pas seulement un moyen de donner de la visibilité aux membres des communautés LGBTQ+ dans le monde du sport automobile, mais aussi un moyen d'inspirer les personnes concernées, de leur faire prendre confiance et de les faire s'exprimer dans un endroit sûr."



Richard Morris, cofondateur de Racing Pride :"Racing Pride est très reconnaissant envers la FIA ETCR pour son soutien et pour l'opportunité de mettre en avant les LGBTQ+ autour de l'événement de course de Zolder. Le sport automobile offre une plateforme fantastique pour rassembler les gens et encourager le progrès. L'accent prospectif sur la durabilité qui sous-tend FIA ETCR fait de la série un allié naturel de Racing Pride alors que nous cherchons tous à créer un avenir positif et inclusif pour le sport automobile et l'industrie automobile."

Ad

WTCR Les as du WTCR Azcona et Michelisz en piste lors de la Race BE en direct sur les plateformes de IL Y A 5 HEURES

WTCR Björk fier de faire partie du club des 100 en WTCR 06/07/2022 À 14:53