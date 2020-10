Situé sur la Rådhuspladsen de la capitale danoise, l'événement a rassemblé quelques unes des figures clés du premier championnat mondial de voitures de tourisme multimarques entièrement électriques, à l'ombre du magnifique bâtiment de l'hôtel de ville.



Copenhague, qui vise à être la première capitale neutre en carbone d'ici 2025, a été spécialement choisie pour le Grand Reveal en raison de son statut de ville ayant l'électromobilité en son cœur, ce qui s'aligne parfaitement avec le concept PURE ETCR.



La course danoise confirmée, le calendrier en voie de finalisation

Frank Jensen, le maire de Copenhague, a exprimé son enthousiasme en accueillant PURE ETCR dans la capitale danoise dans le cadre de la course du Grand Prix historique de Copenhague en 2021.



Jac Nellemann, PDG de CHGP, et Xavier Gavory, directeur de la série PURE ETCR, ont fait part aux invités et à un public mondial (et spectateurs en ligne) de leur enthousiasme pour les projets de l'année prochaine, qui apporteront le format Battle de la série, riche en action, sur le circuit urbain de Bellahøj Park.



M. Gavory a également confirmé que la première saison complète de PURE ETCR en 2021 comprendrait six événements : quatre en Europe de mai à août et deux outre-mer en octobre et novembre.



Le calendrier a été optimisé et adapté à la philosophie de la série, à savoir "pas de fret aérien", le transport maritime - qui a un impact environnemental 100 fois moindre - étant le mode de transport privilégié.



Dévoilement de la station d'énergie

La soirée a débuté par un spectaculaire spectacle son et lumière qui a culminé avec la révélation de la station d'énergie de PURE ETCR, sur laquelle la présentation a été mise en scène.



La mégastructure sera la pièce maîtresse du paddock de PURE ETCR. Les voitures se rechargeront ensemble, sous les yeux des fans, avec l'énergie fournie par des générateurs à hydrogène pour assurer une énergie décarbonisée et un sous-produit de l'eau uniquement.



Une fois complètement chargées, les voitures de PURE ETCR produiront une puissance de pointe de 500 kW (680 ch), ce qui en fera non seulement les voitures de tourisme les plus puissantes jamais construites, mais aussi celles qui accélèrent le plus vite.



L'arrivée de Hyundai est confirmée

Hyundai Motorsport a profité de l'événement de Copenhague pour confirmer son entrée dans la série PURE ETCR avec la Veloster N ETCR, qui sera en compétition avec la CUPRA e-Racer et l'Alfa Romeo Giulia ETCR construite par Romeo Ferraris en 2021.



Augusto Farfus, pilote d'essai et de développement, a piloté la Veloster dans les rues de Copenhague et s'est garé devant la station d'énergie.



Il a ensuite fait la première démonstration publique du générateur d'hydrogène PURE ETCR, en branchant sa Hyundai pour démontrer les capacités de charge rapide qui permettront à chaque voiture de course de passer de 10 à 90 % de la puissance de la batterie en moins d'une heure.



Goodyear et TAG Heuer soutiennent le PURE ETCR à 100%

Les partenaires fondateurs Goodyear et TAG Heuer placent tous deux l'innovation au cœur de leurs activités, et PURE ETCR est ravi de s'associer à deux organisations synonymes de performance et de succès sur les pistes de course.



Ben Crawley, directeur de Goodyear Motorsport, EMEA, a décrit les principaux défis techniques que pose la création de pneus de course pour véhicules électriques sur mesure. L'Eagle F1 SuperSport est un pneu ultra résistant, utilisable par tous les temps, ce qui permet de réduire le nombre de pneus à produire et à transporter.



TAG Heuer, dont l'association avec le sport automobile de haut niveau remonte aux années 1950, sera également le chronométreur officiel de la série, assurant des résultats précis sur la piste lorsque les courses à plat ne séparent souvent les concurrents que de quelques millièmes de seconde.



L'événement phare de PURE ETCR aura lieu à l'Adria International Raceway, en Italie, les 14 et 15 novembre, avant sa première saison complète, avec des titres mondiaux de pilotes et de constructeurs en jeu en 2021.



Xavier Gavory, directeur de PURE ETCR, a déclaré "Copenhague a été une ville hôte incroyable pour notre Grand Reveal. Nous avons bénéficié d'un emplacement spectaculaire dans une ville où l'électromobilité est un pilier essentiel de la direction qu'elle prend et nous avons accueilli un tout nouveau constructeur à Hyundai. Je remercie vivement les habitants de Copenhague ou leur accueil enthousiaste. J'ai hâte d'être de retour ici en août prochain, lorsque PURE ETCR offrira un spectacle exceptionnel au Grand Prix historique de Copenhague".