Une nouvelle ère du sport automobile va s'ouvrir ce week-end (18-20 juin) avec le lancement de la nouvelle série électrique, PURE ETCR.

L'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi verra se retrouver quelques-uns des meilleurs pilotes de voitures de tourisme du monde - y compris des anciens et actuels coureurs du WTCR - FIA World Touring Car Cup - au volant des voitures de tourisme les plus puissantes jamais construites, et évoquant l'esprit des combats de gladiateurs qui ont rendu célèbre la ville de Rome toute proche.



Des noms tels que Mattias Ekström, Jean-Karl Vernay et Augusto Farfus apporteront un pedigree de champion international à la liste des pilotes en lice, mais ils seront opposés à de nouveaux venus dans le domaine des voitures de tourisme comme Oli Webb et Rodrigo Baptista.



La saison 2021 comprendra quatre meetings en Europe et un en Asie, dans le cadre d'un calendrier optimisé créé pour minimiser les émissions créées par les longs trajets et faciliter une politique sans fret aérien tout au long de l'année, réduisant ainsi l'empreinte carbone de la série.



Une liste de 28 diffuseurs de premier ordre retransmettra la série dans le monde entier, dans plus de 150 pays.



VALLELUNGA : UN ENDROIT IDÉAL POUR UNE COURSE

Inauguré en 1951, l'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi fait désormais partie intégrante du patrimoine passé et présent de l'Italie en matière de sport automobile. Il a été baptisé en l'honneur du pilote qui s'est illustré notamment lors des Mille Miglia, qui était l'ingénieur principal de la conception du circuit, lequel a accueilli des compétitions internationales et nationales depuis de nombreuses années.



Ces dernières années, le circuit est devenu un centre d'électromobilité clé pour l'industrie automobile italienne ainsi que le premier "circuit intelligent" du pays, avec des chargeurs de grande capacité installés en permanence dans les garages.



Fait inhabituel, le PURE ETCR utilisera deux tracés différents du circuit ce week-end. Le circuit "court" de 1,7 km sera utilisé pour les manches du samedi, tandis que toutes les courses suivantes - y compris les SuperFinales DHL - se dérouleront sur le circuit "moyen" de 3,20 km.



COMMENT ÇA MARCHE : LE FORMAT PURE ETCR

Il n'y a pas de qualifications dans le PURE ETCR. Après les essais libres du vendredi, un tirage au sort - que les fans peuvent suivre en direct sur la page Facebook de la série - déterminera le reste du week-end.



Le tirage au sort

Six paires de pilotes - soit douze pilotes au total - sont inscrits à chaque meeting. Les pilotes des deux poules seront séparés les uns des autres pour le reste de l'événement. Chaque voiture sera partagée entre deux pilotes, ce qui signifie que chaque pilote de chaque paire sera placé soit dans la poule A, soit dans la poule B au départ.



Chaque poule est ensuite divisée au hasard en deux groupes de trois voitures chacun, les positions sur la grille étant également déterminées à ce stade. Une fois les groupes tirés au sort, un pilote par poule sera sélectionné au hasard pour faire le "choix des pilotes", ce qui lui donnera la possibilité d'échanger sa position sur la grille avec un rival.



Un représentant de l'équipe sera ensuite sélectionné au hasard pour gagner le "billet d'or". Il aura la possibilité d'échanger la place sur la grille de départ d'un de ses pilotes ou de changer de poule avec son copilote.



Premier round

Deux batailles par poule sont organisées, avec trois voitures participant à chacune d'entre elles. Les batailles ne durent pas plus de 15 minutes. Chaque pilote dispose d'une puissance constante de 300 kW et d'un bonus de 20 à 60 secondes pour porter sa voiture à un maximum de 500 kW. Le Power-up peut être utilisé comme une aide au dépassement et n'est pas disponible pour le leader de la course.



Deuxième round

Trois batailles sont organisées par poule, chacune comprenant deux voitures. Les vainqueurs du round 1 s'affrontent, les seconds affrontent les seconds et les troisièmes affrontent les troisièmes pendant un maximum de 12 minutes. Cette fois, une puissance constante de 450kW est disponible, sans Power-up.



Troisième round

Un contre-la-montre en solo avec la puissance maximale de 500kW disponible pour toute la durée. Cette épreuve durera un ou deux tours, en fonction de la longueur du circuit, et le pilote le plus rapide de chaque poule se qualifiera en pole position pour sa SuperFinale DHL.



SuperFinales DHL

Une par poule, avec six voitures par bataille et tous les pilotes ont encore une chance de devenir le Roi ou la Reine du Week-end. Les SuperFinales durent jusqu'à 20 minutes et mettent en scène toutes les voitures avec une puissance constante de 300kW et une puissance de 500kW.



Les points sont attribués comme suit :

Round 1 : 15-10-4 pour les trois premiers arrivés.

Round 2 : 12-6 pour les deux premiers arrivés

Round 3 : Aucun point attribué

Round 4 : 50-42-35-27-20-15 pour les six premiers.



Le pilote ayant obtenu le meilleur score de l'épreuve est le roi ou la reine du week-end et remporte également le prix TAG Heuer du meilleur pilote. Les points gagnés chaque jour comptent pour le score de chaque pilote au championnat de fin de saison, la régularité est donc essentielle.



PARLONS PNEU, PARLONS BIEN : Sebastian Trinks, leader de la série Goodyear PURE ETCR

"C'est non seulement la toute première compétition pour les voitures de tourisme électriques, mais c'est aussi notre première compétition avec un pneu de course à bande de roulement - le Goodyear Eagle F1 SuperSport ETCR - qui peut être utilisé aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Il s'agit d'un composé unique pour tout le monde, ce qui signifie qu'il doit fonctionner dans des températures très chaudes et très froides, et sur des pistes de rue et des circuits permanents où les niveaux d'adhérence sont totalement différents. Cela a été un énorme défi pour notre équipe de R&D et le projet a maintenant plus d'un an, mais malgré cela, les réactions des équipes dès le premier test ont été très bonnes. La plupart des essais sur piste ont été effectués à Vallelunga, ce qui devrait permettre aux équipes de savoir comment régler leurs voitures pour maximiser la performance du pneu, en particulier, où vous devez utiliser les bordures pour augmenter votre vitesse et où vous devez les éviter pour ne pas endommager le pneu. Il sera très intéressant de voir qui maîtrisera le mieux les choses".



CALENDRIER (toutes les heures CET)



Vendredi 18 juin

Essais libres 1 : 14h00

Essais libres 2 : 16h30

Tirage au sort : 21h00



Samedi 19 juin

Round 1 (Poule A) : 10h00-10h45

Round 2 (Poule A) : 12h00-12h45

Round 1 (Poule B) : 14h30-15h15

Round 2 (Poule B) : 16h30-17h25



Dimanche 20 juin

Round 3 (Poule A) : 08h55-09h25

Round 3 (Poule B) : 11h00-11h30

DHL SuperFinal A (Poule A) : 13h10-13h50

DHL SuperFinal B (Poule B) : 15h50- 16h45



COMMENT REGARDER

Vendredi :Le tirage au sort est en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de PURE ETCR.

Samedi :Toute l'action en piste est en direct sur Eurosport Player et d'autres diffuseurs OTT, et diffusée en continu via la page Facebook et la chaîne YouTube de PURE ETCR.

Dimanche :Couverture en direct de la 3e manche sur Eurosport Player et les plateformes OTT. Couverture en direct ou en différé des SuperFinales DHL (avec les meilleurs moments du 3e tour) sur plus de 25 diffuseurs dans plus de 150 pays, ainsi que sur Eurosport Player et les plateformes OTT. Veuillez consulter les programmes locaux pour plus de détails.



ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES

L'épreuve de Vallelunga servira d'exposition sur l'électromobilité, le circuit devenant une scène pour les fournisseurs de solutions pour véhicules électriques des secteurs de l'automobile et de la mobilité. Des invités et des leaders d'opinion de tous les domaines prendront part à une série de panels et d'ateliers visant à informer et éduquer les personnes présentes.

