Eurosport Events, le promoteur du WTCR - FIA World Touring Car Cup, est heureux d'annoncer que la série PURE ETCR a été choisie par l'organe directeur du sport automobile mondial, la FIA, pour devenir la toute première Coupe du monde de voitures de tourisme électriques à partir de 2022.

Après une procédure d'appel d'offres, un accord à long terme a été signé entre Eurosport Events et la FIA, avec un engagement de grande envergure pour promouvoir la toute nouvelle Coupe du Monde FIA eTouring Car au plus haut niveau de la compétition internationale.La première saison de PURE ETCR démarre en juin avec un calendrier de cinq manches comprenant quatre événements en Europe et un en Asie. Son évolution vers la Coupe du monde FIA de voitures de tourisme électriques en 2022 renforcera sa position de série internationale de voitures de tourisme électriques de premier plan, tout en offrant des titres mondiaux aux pilotes et aux constructeurs.Le promoteur Eurosport Events et la FIA partagent une vision commune, celle de fournir une plateforme mondiale permettant aux constructeurs de présenter les versions de course de leurs derniers véhicules électriques de série dans un environnement de compétition intense sur piste.Eurosport Events a une longue et riche histoire dans la promotion du sport automobile au niveau mondial. La société a assuré la promotion du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA de 2005 à 17 et, depuis 2018, de son successeur, le WTCR - FIA World Touring Car Cup - dont le contrat a récemment été renouvelé avec la FIA jusqu'à la fin de 2025.Pour l'histoire complète, rendez-vous sur : https://www.pure-etcr.com/pure-etcr-to-upgrade-to-fia-etouring-car-world-cup-from-2022/