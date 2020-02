Le PURE ETCR unit ses forces avec le WTCR en Autriche et en Corée du Sud

Le PURE ETCR, premier championnat de voitures de tourisme tout électrique avec plusieurs marques engagées dans le monde entier, a été lancé à Paris aujourd'hui et sera invité à deux meetings WTCR – FIA World Touring Car Cup en 2020.

Promu par Eurosport Events, propriété de Discovery et également promoteur du WTCR – FIA World Touring Car Cup, PURE ETCR proposera des batailles en piste électrisantes, qui raviront les fans de sport auto et fourniront une toute nouvelle plateforme pour que les plus grands constructeurs automobiles mettent en valeur leurs derniers modèles de production électriques dans l'environnement intense de la course.



La saison inaugurale du PURE ETCR inclura quatre meetings, dont deux en tandem avec le WTCR.



La WTCR Race of Austria prévue au Salzburgring (24-26 juillet)* et la WTCR Race of South Korea à l'Inje Spedium (16-18 octobre) auront l'honneur d'accueillir deux de ces quatre meetings. Goodyear, manufacturier de pneus officiel du WTCR, a été annoncé comme partenaire de lancement du PURE ETCR et fournisseur de pneus officiel.



Bien que le programme de ces meetings ne soit pas encore annoncé, les fans peuvent s'attendre au parfait complément au format traditionnel et très populaire du WTCR.



En plus du PURE ETCR, le WTCR unira ses forces avec le FIA European Truck Racing Championship aux meetings de Hongrie et du Slovakia Ring, respectivement du 24 au 26 avril et du 5 au 7 juin respectivement. Les courses annexes des autres meetings WTCR font l'objet de discussions.



Cliquezicipour en savoir plus sur le PURE ETCR.



*La WTCR Race of Austria est sujette à la validation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA

