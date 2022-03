Les cinq pilotes qui porteront les couleurs de Cyan Racing au volant de Lynk & Co 03 TCR pour la cinquième saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup, se sont retrouvés sur le Hungaroring.

Thed Björk, le champion en titre du WTCR Yann Ehrlacher, Ma Qing Hua, Yvan Muller et Santiago Urrutia étaient en action sur le site de la WTCR Race of Hungary alors qu'ils poursuivaient leurs préparations pour la prochaine saison.



Alors que Björk, Ehrlacher, Muller et Urrutia ont déjà couru ensemble sous la bannière de l'équipe Cyan en WTCR depuis 2020, le Chinois Ma est une nouvelle recrue pour 2022, bien qu'il ait couru sur une Lynk & Co dans son pays natal au cours des deux dernières saisons.



La WTCR Race of France au Circuit de Pau-Ville ouvre la saison 2022 de la WTCR les 7 et 8 mai.



Photo : Facebook.com/thed.bjork

