Le record de Muller à Ningbo

Non seulement Yvan Muller a décroché deux victoires sur le Ningbo International Speedpark lors de la WTCR Race of China la saison dernière, mais il a également établi un nouveau record de points marqués sur un week-end.

Après avoir remporté la course 1, le pilote de l'équipe Cyan Racing a battu son neveu et équipier Yann Ehrlacher, lui aussi pilote Lynk & Co, dans la course 3. Et en terminant troisième dans la Course 2 et en s'assurant la Pole Position DHL à deux reprises, Muller a aussi établi un record pour le plus grand nombre de points marqués en un seul week-end de WTCR avec un impressionnant score de 76 points, ce qui lui assurait alors largement le trophée TAG Heuer Most Valuable Driver.



"J'étais déjà très satisfait de la pole position et de la victoire [de samedi]", déclarait alors Muller. "C'était déjà suffisant pour me donner assez de plaisir. Ce matin, nous avons pu confirmer la pole position, c'était une autre satisfaction. Ensuite, dans la Course 2, j'étais heureux d'être 7e et mes camarades m'ont aidé à monter sur le podium, c'était donc une autre satisfaction ! Et puis le meilleur, c'était la course 3 avec la victoire et avec Yann et Gabriele [Tarquini]. Un week-end fantastique".



À ne pas manquer : la version virtuelle du Ningbo Speedpark international accueille la troisième manche de la série de pré-saison Esports WTCR Beat the Drivers, le lundi 4 mai.

