Le FIA Volunteers and Officials Weekend est célébré sur le Bahrain International Circuit à partir d’aujourd’hui avec en tête d’affiche les 8 Heures BAPCO de Bahreïn, concluant le Championnat du monde d’Endurance de la FIA, et le championnat WTCR – FIA World Touring Car Cup également au programme.

Ce week-end des bénévoles et des officiels de la FIA rassemble la communauté mondiale du sport automobile afin de sensibiliser et de saluer le travail des bénévoles qui assument une variété de rôles essentiels sans lesquels les événements de sport automobile ne pourraient avoir lieu.



Dans le cadre de ce week-end, la famille du sport automobile rend hommage au rôle essentiel joué par les bénévoles dans un large éventail de disciplines du sport automobile, des championnats du monde de la FIA aux compétitions de niveau régional et national organisées par les autorités sportives nationales (ASN) du monde entier.



“Les bénévoles et les officiels sont le cœur battant du sport automobile. Sans leurs efforts inlassables, nous ne pourrions tout simplement pas participer à des courses dans un environnement contrôlé et sûr”, a déclaré le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.



“Il est important pour toute la famille de la FIA de reconnaître la contribution vitale de ces femmes et de ces hommes à notre sport. Ce week-end est une célébration, mais c’est aussi l’occasion de promouvoir les avantages positifs que les bénévoles retirent de leur engagement dans le but d’attirer de nouveaux venus dans le sport automobile”, a-t-il conclu.



Une photo de famille a été prise vendredi avec près de 500 commissaires de piste, membres d’équipes médicales et de secours et pompiers qui se sont tous portés volontaires pour travailler ce week-end, assurant le déroulement des compétitions FIA ainsi que des courses annexes.



“C’est un jour spécial pour nous, c’est le moment où nous honorons nos bénévoles”, a déclaré Abdulaziz Al Thawadi, directeur général de la Fédération automobile de Bahreïn ainsi que président de la Commission des bénévoles et officiels de la FIA.



“Nous aimerions leur dire merci à tous, qu’ils soient ici à Bahreïn ou dans le monde entier – ils parlent tous une seule langue, ils ont tous la même passion pour le sport automobile et ils nous donnent beaucoup ! Continuez à faire un travail incroyable, ne vous relâchez jamais, faites-vous confiance et grandissez ensemble !”

