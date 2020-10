Après avoir remporté la course 1 depuis la pole position DHL, le champion argentin s'est de nouveau montré à la hauteur dans la course 3, en menant de main de maître sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport pour décrocher sa deuxième victoire d'un week-end fertile en action.



Le vice-champion de l'année dernière quitte la Hongrie en deuxième position au classement et à 22 points derrière le Goodyear #FollowTheLeader [le leader du championnat] Yann Ehrlacher, qui a remporté sa troisième victoire de la saison dans la course 2 devant son oncle et coéquipier chez de Cyan Racing Lynk & Co, Yvan Muller.



Ehrlacher a également terminé sur le podium dans la course 1, terminant deuxième derrière Guerrieri et devant Néstor Girolami dans la deuxième Honda du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Jean-Karl Vernay est arrivé en tête du classement du WTCR Trophy lors des trois courses du meeting sur son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris, engagée par le Team Mulsanne. Le Français est également monté sur le podium dans la course 2.



Tiago Monteiro est de nouveau monté sur le podium dans la course 3 pour son équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport. Girolami a confirmé son retour en forme après son énorme crash lors de la WTCR Race of Slovakia le week-end dernier en prenant la troisième place. Le pilote Zengő Motorsport, Mikel Azcona, a souligné le potentiel de la toute nouvelle CUPRA Leon Competición en se classant quatrième dans la course 3.



Yvan Muller a terminé quatrième de la course 1 devant Attila Tassi, Azcona, Santiago Urrutia, Luca Engstler et Vernay. Thed Björk complète le top 10, suivi de Tom Coronel, de son coéquipier du Comtoyou DHL Team Audi Sport, Nathanaël Berthon, et de Luca Filippi.



Monteiro et Gilles Magnus, qui sont tous deux partis à l'arrière en raison de pénalités pour changement de moteur et pour infraction technique au niveau de la hauteur de caisse, ont terminé respectivement 14e et 15e dans la course 1. Bence Boldizs a pris le dernier point car Filippi n'était pas éligible aux points en raison de son statut de wildcard.



Aurélien Comte (Renault Mégane RS TCR Vuković Motorsport) a terminé 17e, suivi de Nico Gruber, qui s'est classé 18e pour ses débuts en WTCR. Gábor Kismarty-Lechner et le wildcard Jose Manuel Sapag venaient ensuite, tandis que le Champion en titre du WTCR et héros local Norbert Michelisz a été classé 21e après avoir été confronté à un problème technique. Gabriele Tarquini, son coéquipier du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, s'est retiré avec des dégâts après un contact avec Sapag.



Urrutia était de nouveau en vue dans la Course 2 avec une quatrième place derrière Vernay, devant Michelisz qui décrochait aussi le TAG Heuer Best Lap Trophy pour son meilleur tour signé en 1m53.620s dans la Course 1, un nouveau record de tour WTCR sur sa piste locale.



Boldizs, le pilote débutant hongrois du WTCR, a pris le départ de la course 2 en partant de la pole position sur la grille inversée et a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en terminant sixième. Guerrieri s'est classé septième, Tassi huitième, Monteiro neuvième et Magnus 10e, suivi de Björk, Filippi, Gruber, Sapag, Kismarty-Lechner, Coronel et Tarquini.



Coronel est entré en collision avec Tarquini plus tôt dans la course 2 et a également été impliqué dans une collision avec Engstler, ce qui a conduit l'Allemand à sortir violemment au volant de sa Hyundai. Azcona et Girolami ont abandonné avec les dommages subis lors de leur collision au virage 2 dans le premier tour.



Derrière Azcona, quatrième de la course 3, Vernay, Tassi, Tarquini, Erhlacher, Muller et Michelisz complètent le top 10. Björk, Coronel, Magnus, Filippi, Engstler, Boldizs, Sapag, Comte, Gruber et Kismarty-Lechner complètent la liste des pilotes classés.



Le fait qu'Engstler ait réussi à prendre le départ de la course 3 témoigne de la rapidité des réparations effectuées par son équipe après son accident dans la course 2. Le fait d'avoir marqué le dernier point du week-end était une récompense appropriée.



Ehrlacher reste le Goodyear #FollowTheLeader

Yann Ehrlacher, de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co, est revenu d'un week-end difficile lors de la WTCR Race of Slovakia en augmentant son avance en tête du classement du WTCR - FIA World Touring Car Cup et en conservant la veste jaune en tant queGoodyear #FollowTheLeader. Deuxième de la course 1, troisième de la course 2 et huitième de la course 3, il se rendra au MotorLand Aragón pour la première course WTCR Race of Spain (du 30 octobre au 1er novembre) avec 22 points d'avance sur ses poursuivants, dont le premier d'entre eux, Esteban Guerrieri. Goodyear est le fournisseur officiel de pneus du WTCR, fournissant son pneu de course Goodyear Eagle F1 SuperSport pour une utilisation sur sol sec et humide.



Davantage de fonds collectés pour le programme #RaceToCare de la WTCR

La WTCR Race of Hungary a fourni une autre occasion de collecter des fonds pour la campagne #RaceToCare d'Eurosport Events, promoteur du WTCR, en soutien au mouvement #PurposeDriven de la FIA, dans la lutte contre COVID-19. De plus amples informations ainsi que des mises à jour sur les bénéficiaires de la WTCR Race of Germany et de la WTCR Race of Slovakia seront bientôt disponibles à l'adresse suivante :https://www.fiawtcr.com/race-to-care/.



CITATIONS DES VAINQUEURS DES COURSES



Course 1 : Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)

"Tout d'abord, je suis très heureux pour l'équipe et pour moi-même bien sûr, mais c'est un travail d'équipe et les gars ont fait un travail incroyable. Merci à tout lemonde. Cette course n'a certainement pas été facile, même si nous avons terminé avec un gros écart à la fin. Le départ a été assez délicat car c'était un peu plus humide sur le côté gauche que sur le côté droit. Finalement, nous avons réussi à faire un départ raisonnable et Nicky [Catsburg] a pris un meilleur départ que moi. C'était une bagarre très fair-play, c'est quelque chose dans lequel j'aime vraiment être impliqué. Vous savez, dans le WTCR, il y a parfois beaucoup de contacts et cette bataille a été très juste, grâce à lui. J'ai vraiment apprécié. Et puis, c'est incroyable, je suis très heureux, c'est ma première victoire. Nous nous battons toujours, nous poussons au maximum partout et je suis très heureux pour tout le monde".



Course 2 : Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

"Tout d'abord, je tiens à féliciter mes équipiers qui sont avec moi sur le podium. Nous avons pris un bon départ, Yvan et moi. Nous avons réussi à passer la CUPRA, puis Yvan m'a laissé passer et a couvert mes arrières pendant toute la course, donc c'était un véritable travail d'équipe. Je suis vraiment reconnaissant pour cela. Ensuite, j'ai juste dû gérer mon rythme et ne pas faire d'erreurs, faire attention aux pneus parce que je savais que s'il y avait une voiture de sécurité, il ne servait à rien de creuser un écart de 10 secondes, alors je le gérais. Une victoire sur la grille inversée n'a jamais le même goût qu'une vraie victoire, mais ce sont de bons points et j'en ai besoin. Après les Essais Libres 2, nous avions une seconde et demie d'avance et maintenant nous sommes de retour dans le jeu avec deux podiums, donc nous allons continuer comme ça".



Course 3 : Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)

"Je suis vraiment très heureux de cette victoire. Tout d'abord merci à mes coéquipiers, qui sont aussi mes amis ici à mes côtés pour cette aide qu'ils m'ont procurée pour aller chercher ces points, ce résultat. Je suis très heureux de partager le podium avec eux. En ce qui concerne la course, je peux maintenant souffler et regarder en arrière. Je me souviens que, dans la course 2, j'ai dû passer dans l'herbe car il y avait de la bousculade dans le deuxième virage puis après ça j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fait, Tiago m'a dit qu'il y avait quelque chose qui vibrait quand il était derrière moi dans la course 2, mais les voitures étaient en parc fermé donc il n'y avait pas la possibilité de regarder en profondeur. J'ai donc insisté auprès des mécaniciens pour qu'ils me disent si quelque chose n'allait pas pendant les tours de formation et j'avais un problème au moment de freiner. Ils ont vérifié le plancher et le répartiteur et tout semblait correct, mais ça allait de plus en plus mal quand j'ai commencé à augmenté mon rythme. Puis, à partir du premier tour [de la course 3], cela a commencé à se casser complètement. C'était le couvercle du passage de roue en haut, cette partie a commencé à se désintégrer et la séparation a commencé à bouger parce qu'il n'y avait pas de support à cet endroit. C'était vraiment difficile de freiner, je n'avais pas d'accélération, évidemment l'équilibre aérodynamique était complètement perturbé, donc c'était dur. La voiture partait dans tous les sens. Mais ils m'ont tellement bien soutenu que j'ai pu attaquer aussi fort que possible, sans défendre bien sûr, ce qui était bien, sinon j'aurais été beaucoup plus lent. Et nous avons réussi à empêcher les autres gars derrière de me menacer. Néstor, c'est lui qui, en gros, défendait le podium. Encore une fois, je suis très heureux, grâce aux garçons et aussi aux mécaniciens qui ont fait un excellent travail. Et Attila, qui n'est pas là. Un excellent travail de toute l'équipe ALL-INKL et de Honda bien sûr".



PROCHAINE COURSE :WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón, 30 octobre-1er novembre