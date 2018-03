Le rêve du WTCR devient réalité pour la star slovaque Homola

Mato Homola a révélé que son "rêve est devenu réalité" après être devenu le dernier pilote de pointe à signer pour le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2018.

Le pilote slovaque de 23 ans pilotera une Peugeot 308TCR alignée par DG Sport Compétition en WTCR, le nouveau nom du FIA World Touring Car Championship – et sera associé au Français Aurélien Comte au sein de la structure belge. Sa chance en WTCR arrive alors qu'il célèbre tout juste ses dix années de sport automobile, lui qui a effectué ses débuts en karting à l'âge de 13 ans. Et l'ancien protagoniste du Championnat d'Europe de Supertourisme FIA ETCC a hâte que la saison démarre.



"J'ai commencé dans le Championnat slovaque de karting, et 10 ans plus tard mon rêve [de rouler dans une série mondiale] est devenu réalité",a-t-il commenté."Le WTCR est assurément le summum du supertourisme. Je n'arrive pas à croire que, sur une grille de 26 pilotes, un gars d'un petit pays comme la Slovaquie a sa place ici. Cela n'aurait jamais marché sans l'énorme soutien de ma famille, des sponsors et des fans."



Après avoir couru en TCR International Series au volant d'une Opel Astra TCR de DG Sport Compétition, Homola passe ainsi à la Peugeot 308TCR, qu'il a testé en France au début du mois."Je suis heureux de continuer avec DG Sport Compétition", continue Homola."Je connais l'équipe – ils sont expérimentés, travaillent très dur et sont complètement motivés à atteindre de super résultats. La 308TCR a définitivement dépassé mes attentes au cours des tests. Je suis également excité de travailler avec Peugeot Sport, qui a développé la voiture et fait un excellent travail. Je pense que nous avons un très bon package avec beaucoup de potentiel pour gagner des courses. J'ai hâte d'être aux essais officiels, puis à la première course à Marrakech."



Christian Jupsin, le directeur du DG Sport Compétition, a ajouté :"Je suis heureux d'aborder un nouveau challenge avec Mato, et je le remercie pour la confiance qu'il a placé en nous. L'an passé, l'équipe a pu apprécier son professionnalisme, son enthousiasme et son énorme motivation."



François Ribeiro, le Directeur de Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a déclaré :"Mato est un jeune pilote avec beaucoup de potentiel. En plus d'être rapide sur la piste, il a vite compris l'importance de se promouvoir, particulièrement par les réseaux sociaux."



Le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO présente 30 courses sur 10 week-ends, à commencer par le Circuit Moulay El Hassan de Marrakech, au Maroc, les 7 et 8 avril.