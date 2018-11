Le roi de Macao Rob Huff veut améliorer son record de victoires

Rob Huff cherchera à porter son record de victoires à 10 sur le circuit de Macao, qui accueillera la grande finale de la première saison du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO cette semaine.

Huff, qui pilote une Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing, est le pilote le plus titré de l'histoire de Macao avec neuf victoires à son actif, plus que tout autre pilote auto ou moto.



Bien qu’il se soit écarté de la course au titre après une saison difficile, le Britannique sera un candidat sérieux à nouvelle victoire sur le Circuito da Guia, long de 6,120 km.



Le champion du monde des voitures de tourisme FIA ​​2012 a expliqué brièvement pourquoi il était si bon dans les rues de Macao.



"Je connais la piste parce que j'y prête beaucoup d'attention", a-t-il déclaré. "Je comprends les bosses et les contours. Les gens disent que le Nürburgring Nordschleife est la piste la plus difficile du monde. Je pense que Macao est LA piste la plus difficile au monde car chaque année, quelque chose change, il y a de nouvelles bosses, de nouvelles choses à apprendre."



«Je ne veux pas dire que j'attaque plus que quiconque mais je semble trouver un équilibre naturel qui me permet d’être rapide, mais pas au-delà de la limite. La confiance que j’ai sur ce circuit avec la manière dont j’ai réglé la voiture et la façon dont je conduis me permet d’être rapide. ”



Cliquezicipour retrouver un Q&R avec Rob Huff, disponible en anglais seulement.



Les neuf victoires de Rob Huff sur la Guia Race

2008:course 2 (Chevrolet Lacetti)

2009:Course 1 (Chevrolet Cruze)

2010:course 1 (Chevrolet Cruze)

2011:course 1 et course 2 (Chevrolet Cruze)

2013:course 2 (SEAT León)

2014:course 2 (LADA Granta)

2015:Course 1 (Honda Civic Type R TCR)

2017:course principale (Citroën C-Elysée WTCC)



Huff est ici en photo devant Yvan Muller à Macao en 2014, lorsqu'il a remporté la course 2 pour LADA.

