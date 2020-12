Ehrlacher, 24 ans, est devenu le plus jeune champion du monde des voitures de tourisme de la FIA de l'histoire en remportant le titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020 à l'issue de la WTCR Race of Aragon, le mois dernier, au volant d'une Lynk & Co 03 TCR équipé par Goodyear pour Cyan Racing.



Des pilotes de 19 disciplines ont été retenus pour la liste finale après un débat intensif entre ses auteurs, Ehrlacher effectuant son entrée dans la traditionnelle et célèbre liste à la 44e place, le tricolore étant décrit comme "une tête expérimentée sur de jeunes épaules". Le champion du monde de Formule 1 de la FIA, Lewis Hamilton, est arrivé en tête de liste.



La liste des 50 meilleurs pilotes du magazine Autosport pour 2020 est à retrouverici. Une inscription est nécessaire.