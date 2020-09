Affichant fièrement le numéro "1" sur sa Hyndai i30 N TCR, Michelisz s'est classé 11e dans la course 1 avant de décrocher la huitième position dans la course 2. Ses compagnons de route Nicky Catsburg et Luca Engstler ont franchi le drapeau à damier en neuvième et dixième position respectivement.



Même si ce n'était pas le début de saison que le Hongrois espérait, le pilote BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse commentait "nous avons vu l'année dernière que chaque point compte".



De son côté, les performances d'Engstler au cours du week-end lui ont permis de se hisser à la deuxième place du classement du FIA Rookie Award pour l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing.