Le roi du WTCR s’impose au Ring

L'as du WTCR Norbert Michelisz a pris le meilleur départ possible dans sa saison de course 2020 en remportant une manche du championnat allemand de l'ADAC TCR au Nürburgring.

Au volant de la voiture VIP du Hyundai Team Engstler, le Hongrois a battu le jeune talent allemand Mike Halder, sur une Honda, et le Suédois Andreas Bäckman qui a terminé à la troisième place.



La course s'est déroulée sur le tracé plus court du circuit du Grand Prix plutôt que sur les 25,378 kilomètres de la Nordschleife, qui doit accueillir la WTCR Race of Germany du 24 au 26 septembre.



"Je suis bien sûr très heureux que cela ait tout de suite bien fonctionné", a déclaré Michelisz, le champion WTCR - FIA World Touring Car Cup 2019. "Ce n'était pas aussi facile qu'il y paraissait. J'ai eu quelques problèmes dans la deuxième moitié de la course, mais ça a suffi. Le niveau est très, très élevé. Je savais que je devais me préparer très, très bien".



