Le roi du WTCR, Yann Ehrlacher, a souhaité la bienvenue à Jessica Bäckman dans la série, et espère que la venue de la suédoise en 2021 incitera d'autres pilotes féminines à suivre ses traces.

Ehrlacher a remporté le WTCR - FIA World Touring Car Cup 2020 et a été couronné Roi du WTCR, tandis que Bäckman a quitté le TCR Europe pour devenir la première femme pilote du WTCR au volant d'une Hyundai Elantra N TCR équipée de Goodyear et gérée par Target Competition.



Avant le début de sa nouvelle campagne pour le titre sur la Nordschleife cette semaine, Ehrlacher, pilote de Cyan Racing Lynk & Co, a déclaré : "C'est vraiment bien d'avoir une femme pilote en WTCR et j'espère que cela va en encourager d'autres l'année prochaine."



Ehrlacher est le fils de Cathy Muller, qui a connu un énorme succès en tant que pilote. Elle est maintenant responsable de la cellule de détection pour la commission Women in Motorsport de la FIA.

