Après avoir décroché le titre WTCR – FIA World Touring Car Cup au MotorLand Aragón le mois dernier, Ehrlacher a tourné son attention vers la série de courses sur glace du Trophée Andros pour l'hiver.



Pilotant pour le M Racing, l'équipe dirigée par son oncle et son coéquipier chez Cyan Racing Lynk & Co en WTCR, Yvan Muller, Ehrlacher a devancé l'ex-pilote WTCR Aurélien Panis en Super Finale 1 et en Super Finale 2, alors qu'un autre vainqueur de course en WTCR, Nathanaël Berthon, a décroché la troisième place lors du meeting d'ouverture.



Le Trophée Andros reprendra ses droits à Isola 2000 les 8/9 janvier 2021.



