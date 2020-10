Luca Engstler a rendu hommage à ses "fantastiques" mécaniciens après que ces derniers lui aient permis de prendre le départ de la Course 3 et d'aller chercher le dernier point de la journée lors de la WTCR Race of Hungary le week-end dernier.

Engstler a été accidenté dans la course 2 suite à un contact avec l'Audi Sport RS 3 LMS du Comtoyou DHL Team pilotée par Tom Coronel.



L'Allemand de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, âgé de 20 ans, a subi d'importants dégâts au niveau du train avant sur sa Hyundai, ce qui a remis en question sa participation à la course 3.



Mais ses mécaniciens se sont mis au travail pour réparer les dégâts et faire en sorte que le pilote WTCR Rookie Driver soit sur la grille de départ de la dernière course sur le Hungaroring.



"Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe", a déclaré Engstler. "C'est incroyable ce que ces gars sont capables de faire et cela m'a montré qu'ils le font avec tant de passion et qu'ils ont vraiment aimé me voir dans la voiture et sur la grille de départ, un travail tellement fantastique de leur part. Tout ce qui suit ne joue pas un grand rôle après cette réparation incroyablement rapide".



Engstler se rendra à l'avant-dernière épreuve de la saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup, qui se tiendra au MotorLand Aragón, en Espagne, du 30 octobre au 1er novembre, alors qu'il occupe la troisième place au classement des pilotes Rookie du WTCR.