Le rookie du WTCR Timo Scheider prêt pour d’autres batailles

Après avoir raté de peu les points pour ses débuts en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, le double champion DTM Timo Scheider se tient déjà prêt pour la deuxième partie du double rendez-vous chinois du WTCR le week-end prochain.

Scheider a terminé 11e lors de la course 1 du samedi et de la course 3 du dimache, mais a été privé d'une troisième arrivée sous le drapeau à damiers lorsque une crevaison dans les derniers instants de la course 2 et un arrêt au stand non planifié anéantissaient tout espoir de bon résultat au volant de sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



"J'étais très proche de marquer un point, mais je suis satisfait", a déclaré l'Allemand. «Dans la course 2, j'ai eu des contacts avec différentes voitures et l'un des impact a crevé un pneu avant. J'ai donc dû m'arrêter pour le changer. Le reste de la course a été un bon exercice de collecte de données et nous avons mis en pratique certaines des choses que nous avons trouvées pour la course 3."



“J’ai gagné beaucoup de places au début et j’étais confiant quant au fait d'aller cherchere la 10e place, mais après le drapeau rouge, l’équilibre n’était pas tout à fait pareil. Je suis enthousiasmé par ce que nous pourrions réaliser à Wuhan. "

