Effectuant sa première apparition en tant que pilote WTCR titulaire sur toute la saison, Engstler s'est classé 12e dans la Course 1 avant de compléter le top 10 dans la Course 2 au volant de sa Hyundai i30 N TCR de l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team au sein d'un peloton très compétitif.



En plus de marquer des points au classement général, Engstler s'est classé deuxième parmi les concurrents du WTCR Rookie Driver lors des deux courses sur le circuit de Zolder.



Après sa performance dans la course 1, le jeune Engstler, 20 ans, a déclaré "Les réglages étaient vraiment bons. C'était une première course assez cool pour moi et il était important d'être là et de montrer que je pouvais suivre Norbi [Michelisz] en étant sur le même rythme que lui en course".



La WTCR Race of Germany se déroulera du 24 au 26 septembre.