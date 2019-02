Le rookie Langeveld promu dans la campagne d’Audi en WTCR/OSCARO

Les quatre pilotes sur Audi en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO pour 2019 ont été annoncés avec le rookie Niels Langeveld parmi le quatuor.

Langeveld rejoindra Gordon Shedden, Jean-Karl Vernay et Frédéric Vervisch en tant que pilote soutenu par le programme client d’Audi Sport sur la # WTCR2019SUPERGRID.



Le Néerlandais, 30 ans, est un produit de la série ADAC TCR Germany et a terminé la saison 2018 en tant que meilleur pilote sur Audi RS 3 LMS de la catégorie.



Il sera associé au Belge Vervisch, 32 ans, au sein du team Comtoyou Team Audi Sport. Le Français Vernay, 31 ans, et le Britannique Shedden, 39 ans, représenteront le Leopard Racing Team Audi Sport.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur du WTCR / OSCARO, s'est félicité de la confirmation de la reconduite du programme Audi. «Avec Gordon, JK et Frédéric, vainqueurs éprouvés du WTCR / OSCARO, Niels est bien placé pour apprendre et progresser dans sa première saison dans la discipline. Il devra faire face à une opposition acharnée sur la # WTCR2019SUPERGRID, mais il a impressionné au sein des pilotes clients Audi Sport en course et il est bon de voir qu’ils donnent à un pilote client une si bonne occasion de se faire connaître. "



Chris Reinke, responsable de la compétition chez Audi Sport, a déclaré: «Nous avons décidé d’inclure un pilote performant dans notre programme de compétition client dans l’équipe Audi Sport. Niels Langeveld s'est toujours bien comporté au sein de l'ADAC TCR Allemagne au cours des deux dernières années et il nous a impressionnés. ”



Langeveld, vainqueur de la SEAT León Eurocup 2016, s'est classé troisième au classement final 2018 de l'ADAC TCR Germany avec deux victoires. Son nouvel équipier Vervisch a remporté l'avant-dernière course de la saison inaugurale du WTCR / OSCARO à Macao et a terminé neuvième au classement général. Vervisch s'est déjà imposé avec Audi en 2019 après son triomphe aux 24 Heures de Dubaï le mois dernier.



Alors que Langeveld est un nouveau venu dans le programme Comtoyou, l’équipe Audi Sport Leopard Racing Team reste inchangée pour 2019 avec le triple champion britannique de voitures de tourisme Shedden, partenaire de Vernay, vainqueur des TCR International Series 2017, au sein du giron WRT. Shedden a remporté une seule victoire en WTCR / OSCARO alors Vernay s'est imposé à quatre reprises, se classant cinquième du championnat.

The post Le rookie Langeveld promu dans la campagne d’Audi en WTCR/OSCARO appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.