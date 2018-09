Le rookie Scheider le maître du dépassement en WTCR

Timo Scheider a fait preuve de style en passant de la 18e aux portes des points pour ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Scheider, le double champion du DTM, a terminé 11e sur sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport après avoir dépassé deux voitures dans le premier virage lors de la première moitié de la course 1 de la WTCR Race of China-Ningbo.



«Je suis plutôt content de terminer 11e pour mes débuts au volant d'une voiture à traction avant, même si un point aurait été vraiment appréciable», a déclaré l’Allemand. «L’écart entre moi et mes coéquipiers était un peu trop important lors des essais et des qualifications, alors je suis vraiment ravi de ramener un peu de performance en course."



«Yann [Ehrlacher, son coéquipier] s’est fait un peu bousculé par d’autres pilotes, alors je l’ai laissé passer pour aider l’équipe. Je suis satisfait de quelques manœuvres que j'ai faites et les pneus étaient toujours bons à la fin, je pense que les changements de réglages que nous avons faits après les qualifications ont vraiment fonctionné."



Ehrlacher était également en mode remontée en passant de la 15e à la fin du premier tour à la 8e place. Et la course aurait pu se dérouler si différemment car il pointait au sixième rang en qualifications avant que le drapeau rouge ne stoppe son tour rapide.

