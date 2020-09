Berthon décroche la DHL Pole Position pour la Course 1 en WTCR

S’exprimant avant la WTCR Race of Germany de cette semaine, le pilote de la Renault Mégane Vuković Motorsport a déclaré : “J’ai fait quelques tours dans une voiture de série et ça a été incroyable. Je veux revenir, en fait je veux m’installer ici ! J’ai dit à mon père : ‘Je déménage en Allemagne !’. J’adore tellement, l’atmosphère est fabuleuse et la piste est comme aucune autre, je suis impatient d’y courir.”